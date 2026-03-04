Теплицы вместо путевок: как кризис, тревожность и информационная перегрузка меняют привычки россиян

По информации издания, в Тюменской области спрос на покупку загородных участков вырос на 20%. Эксперт Смирнов высказал мнение, что россияне стали иначе перераспределять расходы. Граждане отказываются от некоторых развлечений, чтобы приобрести необходимые для урожая предметы, например, теплицы и систему полива. Они вкладывать средства в благоустройство дачного участка.

По мнению специалиста, дачники предполагают, что вложенные сейчас деньги позволят экономить в будущем.

«Когда усиливается инфляционное давление и растут цены на продукты, семьи начинают искать способы частичной автономии. Выращивание собственных овощей — это не только традиция, но и инструмент снижения зависимости от ценовых колебаний», — отмечает эксперт.

Эксперт высказал мнение, что подорожание путевок приводит к тому, что многие не могут позволить отправиться в отпуск. В таком случае дача — оптимальный вариант для приятного времяпровождения на свежем воздухе вдали от городской суеты.

Психолог Петр Зосимов считает, что тенденция на приобретение дачных участков связана с повышенной тревожностью населения. По его информации, в соцсетях особенно среди зумеров набирает популярность эстетика «cozy vibe».

Молодые люди отдают предпочтение выращиванию на подоконниках рассады, приготовлению еды из овощей, выращенных собственноручно на участке, созданию гармоничной атмосферы со свечами. В условиях цифровых технологий и тревоги дача становится местом тишины и стабильности.

«В условиях информационной перегрузки и постоянной неопределенности людям важно ощущать контроль. Когда человек сажает растения, ухаживает за теплицей, он видит прямую связь между усилием и результатом. Это снижает тревожность», — говорит Зосимов.

