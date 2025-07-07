Не только Эрмитаж: нижегородский турист поделился впечатлениями от необычного тура по Питеру

Нижегородский турист Илья поделился впечатлениями от необычного тура по Санкт-Петербургу, с которым он познакомился в июне, сообщил newsnn.ru.

Илья положительно оценил проведенное время на Канонерском острове. Путешественник отметил, что пока на острове нет торговых лавок и киосков с продукцией для отдыхающих. Гостей города только недавно начали привозить на остров, что позволяет туристам полноценно воссоединиться с природой. Особенно удобно наблюдать за закатом на фоне Финского залива.

«В северной столице открыто множество тематических баров с уникальным оформлением. Гуляя по центру, я натыкался на таверну, воссоздающую мир "Ведьмака" (18+), паб в шпионском стиле с потайными ходами и заведение для фанатов британской поп-культуры», — рассказал турист из Нижнего Новогорода.

Илья рассказал, что в советском Ленинграде жил поклонник The Beatles Николай Васин. Он раздобыл автограф лидера музыкального коллектива. Горожанин обратился к городским властям с просьбой переименовать улицу, где он проживал. Однако Васин получил отказ. Тогда он самостоятельно сделал табличку и установил. Она висит до сих пор. Улица привлекает внимание творческих лиц. На стенах можно рассмотреть много необычных граффити.

Турист рекомендует посетить старейший кинотеатр «Аврора», который принимает посетителей с 1913 года. Фильмы показывали даже во время блокады. Некоторый период времени здание принадлежало матери писателя Алексея Толстого.

Ранее сообщалось, что в Турции для россиян стала недоступна платежная система Letim.