В Турции для россиян стала недоступна платежная система Letim

Туристы из России, которые отдыхают в Турции, стали массово жаловаться, что у них прекратила работать платежная система Letim. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Платежная система Letim прекратила работать у приезжих из РФ несколько дней назад. Люди жалуются, что у них не срабатывают банкоматы, за счет этого они не в состоянии снимать наличные деньги. Войти в приложение так же не получается, как не выходит пополнить счет с российских карт. У новых пользователей сбой возникает еще на этапе идентификации. Некоторые туристы заявляют, что эта платежная система перестала доставлять свои карты по адресам в РФ.

«В Letim сказали, что сейчас испытывают трудности с логистикой, но на обращения российских туристов о сбоях в работе платежной системы на территории Турции техподдержка молчит», — указал микроблог.

Дошло до того, что некоторые отчаявшиеся путешественники, которые остались в Турции без денег, стали уничтожать карты этой платежной системы. В Сети уже появились снимки такого процесса.

Ранее сообщалось, что авиакомпания из Саудовской Аравии начала возить туристов из Волгограда в Хургаду. Рейсы носят чартерный характер и предназначены для доставки туристов, приобретающих путевки в Египет через одного из российских туроператоров. Перелет из Волгограда в Хургаду занимает 5 часов 15 минут. Согласно информации с официального сайта авиакомпании Nesma Airlines, ее авиапарк включает три самолета Airbus A320.