Депутат Госдумы Андрей Трифонов высказал мнение, что посещение Самарской области президентом РФ Владимиром Путиным свидетельствует об успешном внедрении в регионе технологических проектов, сообщил sovainfo.ru.

Депутат обратил внимание, что визит российского лидера в Самарскую область, совершенный 5 сентября, стал уже вторым за текущий год. Кроме того, Владимир Путин намерен снова приехать в область на форум «Россия — спортивная держава». Мероприятие состоится в ноябре. Возрастное ограничение: 12+.

«Это показатель роли региона как драйвера развития и точки притяжения компетенций», — высказал мнение депутат Госдумы Андрей Трифонов.

Депутат Трифонов отметил, что в регионе активно развивается отечественное двигателестроение, что положительно отражается на обороне, космосе и авиации. Спикер уверен, что президент положительно оценил проведенную работу: двигатель ПД-8 позволяет отказаться от импорта оборудования, необходимого для развития энергетической сферы. Руководство получило конкретные задачи от президента, которые, по мнению депутата, будут успешно выполнены.

«Самара подтверждает статус не только "космической столицы", но и центра современных технологий!» — высказал мнение депутат.

Во время визита российского лидера участники мероприятия обсудили условия развития различных отраслей. Особое внимание было уделено работе опытно-конструкторского бюро «ОДК-Кузнецов».

