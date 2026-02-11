Не только Москва: как массовый сбой Telegram 11 февраля больнее всего ударил по регионам

По состоянию на среду, 11 февраля, в работе мессенджера Telegram зафиксированы массовые перебои на территории России, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», наибольшее число пользовательских жалоб поступает из Москвы, на которую приходится почти четверть всех обращений. Существенные проблемы также отмечаются в Новосибирской области и Санкт-Петербурге.

Сбои различной степени интенсивности затронули и другие регионы, включая Самарскую, Московскую, Свердловскую и Иркутскую области, а также Приморский, Красноярский, Хабаровский и Алтайский края. Жалобы фиксируются и в Кузбассе, Ярославской области, Пермском и Саратовском краях.

Согласно данным сервиса, причина инцидента, предположительно, носит технический характер и может быть связана с внутренним сбоем платформы или проблемами на сетевой инфраструктуре.

В топ-20 субъектов России по количеству жалоб Кемеровская область по состоянию на утро 11 февраля с 18 позиции перешла на 11 место. Лидирует Москва с 32%. Сбои в Кузбассе оценены в 2%.

Ранее сообщалось, что эксперт Лукацкий рассказал о невозможности полной блокировки Telegram.