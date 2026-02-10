Сможет ли Россия полностью заблокировать Telegram? Ответ эксперта оказался неожиданным

Техническая возможность для полной блокировки мессенджера Telegram на территории России существует лишь в одном гипотетическом сценарии — при условии полной цифровой изоляции страны от мировой сети. Такое мнение в беседе с порталом REGIONS высказал эксперт в области кибербезопасности Алексей Лукацкий.

Специалист пояснил, что во всех прочих случаях можно лишь значительно сократить массовую аудиторию сервиса. Однако определенный процент технически подкованных пользователей, применяющих инструменты для обхода ограничений, все равно сохранит к нему доступ.

«Не исключаю, что и команда Telegram будет улучшать методы защиты от своей цензуры, превращая это противостояние в борьбу брони и снаряда», — уточнил он.

Лукацкий также отметил общемировой тренд, говоря о том, что интернет-регулирование вступает в новую фазу. Все больше государств, по его словам, двигаются в сторону так называемой «балканской модели», развивая национальные цифровые экосистемы и запрещая иностранные сервисы, отказывающиеся выполнять требования местных властей.

«Так происходит в России, в Европе, в Китае, в США. И ничего с этим не поделаешь — придется иметь много разных мессенджеров для общения с разными людьми в разных странах», — подытожил Лукацкий.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может начать ограничивать работу Telegram уже 10 февраля.