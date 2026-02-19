Не только публично, но и приватно: мат в переписке перестал быть безнаказанным

«Вопрос о наказании за матерные оскорбления в личной переписке долгое время оставался дискуссионным, но сегодня судебная практика дает на него однозначный ответ. Да, оштрафовать могут, и такие прецеденты уже есть», — напомнил Иванов.

Эксперт рассказал, что в 2026 году мат в личных сообщениях — повод для привлечения к ответственности его автора. Матерная брань или унизительные выражения могут появиться в групповом чате и быть направлены в адрес конкретного человека, тогда нарушение квалифицируется как публичное оскорбление. Суд вправе назначить штраф в размере от 5 до 10 тыс. руб. Оскорбление в приватной переписке — повод для назначения штрафа в размере от 3 до 5 тыс. руб.

«Если человек просто матерится в общественном месте, нарушая общественный порядок и выражая неуважение к окружающим, это мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа до 1 тыс. руб. или ареста до пятнадцати суток. Если же брань адресована лично вам и унижает ваше достоинство — это оскорбление по статье 5.61 КоАП РФ со штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. руб.», — сказал Иванов.

Зампред ВРНС отметил, что иногда человек сталкивается с нецензурной лексикой и оскорблениями в общественном месте. Тогда важно зафиксировать оскорбление путем видеосъемки на телефон, при наличии свидетелей — рекомендовано взять их контакты, а также вызвать полицию или обратиться в ближайший отдел. Фиксировать конфликт рекомендовано всегда.

«Сделайте скриншоты экрана таким образом, чтобы была видна дата и время публикации, адрес страницы, имя пользователя. Если речь идет о голосовых сообщениях, сохраните их и сделайте расшифровку. Самый надежный способ — обратиться к нотариусу для заверения скриншотов или осмотра страницы. Нотариальный протокол практически невозможно оспорить в суде», — подчеркнул председатель общественного движения «Россия Православная».

По словам специалиста, сообщения с оскорблениями — повод для обращения в прокуратуру. Если же в них появилась заведомо ложная информация, то они станут основой для возбуждения уголовного дела. В таком случае предстоит обратиться в полицию.

«И, конечно, помимо административного наказания, потерпевший имеет право на компенсацию морального вреда через гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Размер компенсации определяет суд, исходя из степени нравственных страданий», — заключил Михаил Иванов.

