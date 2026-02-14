Виртуальный спор — материальное наказание: россиянка заплатит 3 тыс. руб. за слово «дура» в интернет-споре

Суд оштрафовал россиянку за оскорбительные сообщения в ходе спора в интернете, сообщило РИА Новости после анализа материалов судебного разбирательства.

По информации издания, спор возник между двумя пользовательницами чата, где есть опция предлагать вещи даром. Администратор забанила одну из участниц. Основанием стало поведение, которое администратору показалось назойливым.

По данным издания, женщина, которую удалили из чата, продолжила разбираться в ситуации в личных сообщениях. Во время онлайн-общения россиянки начали демонстрировать знания в области правильного написания слов.

«Слово дура я пишу без ошибок, Вы в данном случае таковой являетесь», — ответила администратор на одно из сообщений участницы чата.

По данным издания, именно это послание побудило женщину обратиться в надзорные органы. Согласно материалам разбирательства, в отношении автора сообщения был оформлен протокол об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Итогом рассмотрения дела в суде стал штраф в размере 3 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что супруга участника СВО добилась наказания для соседа, рисовавшего оскорбления в подъезде.