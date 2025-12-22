Не улыбайтесь и не пищите: эксперт по выживанию раскрыл шесть критических ошибок при встрече с бродячими псами

Международный эксперт по выживанию и безопасности Владимир Кишкар рассказал REGIONS, как не спровоцировать собак на нападение и что делать, если оно неизбежно.

Эксперт отметил, что желательно обходить потенциально опасные зоны. Да, дорога в обход может занять больше времени, но не стоит игнорировать правила безопасности. Ожидаемо, что возле пустырей, гаражей или заброшенных парков риск встретиться со стаей бродячих собак возрастает.

Зимой собаки вынуждены объединяться, чтобы находить пропитание. Ситуацию усугубляют холодные ночи и короткие световые дни. Если встреча неизбежна, эксперт призывает помнить о шести запретах. В первую очередь важно не пытаться убежать, визжать и пищать.

«Если испугаешься, они решат, что ты — легкая добыча. Дыши ровно, иди как шел. Не останавливайся и не ускоряйся. Делай вид, что ты их не замечаешь, но сам следи за ними краем глаза. И не смотри в глаза. Для собаки прямой взгляд — это вызов на бой. Смотри как бы мимо них, в сторону», — рассказал эксперт.

Эксперт перечислил еще три правила: не поворачиваться к собакам спиной, чтобы не превратиться в беззащитную жертву, не улыбаться, чтобы не показать зубы, не пытаться кормить собак. В момент агрессии еда не успокоит их, а напротив, раззадорит. Человек может пострадать из-за попытки зверей разделить между собой добычу.

В случае нападения эксперт рекомендует остаться на месте, прижав сумку или рюкзак к телу, чтобы создать статичный барьер. Часто потеря подвижности заставляет собак потерять интерес. Если это не помогает, нужно выставить вперед любой имеющийся предмет. Можно попытаться отпугнуть животных голосом. Ключевое значение имеет не смысл слов, а авторитетная и сильная интонация.

«Главная цель — прикрыть спину, чтобы собаки не окружили. Если можно залезть куда-то повыше (на крышу машины, детскую горку) — нужно лезть. Самое опасное — если собаки повалили на землю. В этом случае нужно свернуться в клубок, закрыть руками шею и лицо, а локтями живот и кричать о помощи можно громче!» — советует Владимир.

Ранее сообщалось, что после смерти школьницы в Татарстане начнут «умерщвлять» агрессивных собак.