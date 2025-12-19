После смерти школьницы в Татарстане начнут «умерщвлять» агрессивных собак

В четверг, 18 декабря, стало известно, что школьница скончалась после нападения стаи бродячих собак в поселке Васильево. Девочка не один день находилась в больнице в искусственной коме. Агрессивные собаки напали в конце ноября. После трагического инцидента в республике обсуждают меры усиления контроля за пребыванием бездомных собак.

По новому законопроекту планируется помещать животных в приют. Такие меры применяли и ранее. Однако теперь если собака проявит агрессию или специалисты выявят какое-либо заболевание, животное будут умерщвлять. На данный момент других мер для борьбы с бездомными животными республика принимать не собирается.

Сеть из 17 специализированных приютов, действующих в Татарстане, рассчитана на одновременное размещение до 3,5 тысячи собак. За прошедший год на улицах региона было отловлено свыше 8 тысяч безнадзорных животных. Специалисты отмечают, что программа по ОСВВ «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» работает, но есть нюансы.

«Сама программа ОСВВ работает, но собака, как и любое животное, индивидуальна, мы не можем проконтролировать их особенности. Они могут проявлять агрессию без причины», — заявил заместитель начальника главного управления ветеринарии по Татарстану Ильшат Гиниатуллин.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске две крупные собаки едва не растерзали детей.