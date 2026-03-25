Не упустите момент: топ-растений для ранней посадки в Подмосковье

С приходом весны владельцы загородных участков традиционно начинают готовить землю к новому сезону и продумывать схему высадок. Даже при неустойчивой погоде уже сейчас допустимо высаживать в открытую почву некоторые цветочные культуры. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала садовод Екатерина Рассадина.

Специалист подчеркнула, что в условиях Подмосковья ориентироваться стоит не столько на календарные даты, сколько на реальные погодные условия. Как только грунт полностью оттает и слегка прогреется, можно приступать к посадке холодостойких растений.

«Есть цветы, которые не боятся возвратных заморозков и спокойно переносят прохладную погоду», — подчеркнула садовод.

В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на однолетники, отличающиеся высокой устойчивостью к пониженным температурам. Такие культуры дают быстрые всходы и начинают активно развиваться даже при невысоких показателях тепла.

«Например, календула, васильки и эшшольция хорошо подходят для раннего посева прямо в грунт. Им не нужен сложный уход, они хорошо приживаются», — рассказала Рассадина.

Кроме того, как отметила Рассадина, можно высаживать декоративные многолетники. У этих растений есть время укорениться до наступления летнего зноя, что позволяет им легче приживаться на новом месте.

«Флоксы, дельфиниумы и рудбекии можно смело сажать уже весной. Они хорошо переносят прохладную погоду. Сажать их лучше в рыхлую почву, где нет застоя влаги», — добавила она.

Отдельно садовод затронула тему луковичных культур. По ее словам, если они не были посажены в осенний период, некоторые разновидности допустимо высаживать и весной.

«Гладиолусы и лилии высаживают, как только почва прогреется до 8-10 градусов. А вот с петуниями или бархатцами лучше не торопиться — они любят тепло, их лучше высаживать позже, когда уже не будет заморозков», — уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что флорист Седова назвала подходящие для Подмосковья сорта гортензий.