Не узнала о гибели мамы: 19‑летняя студентка умерла в больнице, надеясь на выздоровление матери после атаки БПЛА

В понедельник, 9 февраля, в Батайске похоронили 19-летнюю студентку, которая находилась в больнице в тяжелом состоянии после удара ВСУ по городу в ночь на 18 декабря. При жизни родные и близкие не нашли сил, чтобы рассказать девушке о гибели ее матери. Их похоронили рядом, сообщил «КП – Ростов-на-Дону».

По данным издания, обломки сбитого БПЛА врезались в двухэтажный частный дом семьи Насридиновых, что спровоцировало пожар. Сын в эту ночь дома не находился. Остальные члены семьи — родители и 19-летняя студентка — получили серьезные травмы. Женщина скончалась практически сразу от полученных повреждений. Отец получил серьезные травмы, но остался жив. Девушку ввели в медикаментозную кому.

По информации издания, девушка получила сильные ожоги. В начале января студентка пришла в себя: она могла тихо разговаривать и самостоятельно дышать. Девушка интересовалась, как ее мама. Студентку успокаивали, что женщина находится в коме. Она надеялась, что скоро выздоровит и в больничной палате готовилась к сессии.

«У нее были такие глаза, полные испуга», — с трудом вспоминает сейчас ее брат.

По данным издания, состояние ухудшилось в конце января. Ослабленный организм не смог бороться с пневмонией и сепсисом. В доме на холодильнике висело фото девушки. Оно уцелело во время пожар. Отец не может расстаться с ним. Семья тяжело переживает утрату.

