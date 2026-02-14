Смертельный спуск: председатель ЖСК сорвался с крыши пятого этажа на Камчатке

Председатель дома сорвался с крыши во время чистки кровли и разбился насмерть. Трагический инцидент произошел в городе Петропавловск-Камчатский, сообщил телеграм-канал региональной прокуратуры.

Согласно предварительной версии сотрудников правоохранительных органов, 58-летний председатель ЖСК «Рыбак» расчищал кровлю дома от снега. Он находился на высоте пятого этажа. Мужчина не удержался и сорвался с крыши. Полученные от падения травмы оказались смертельными.

По информации ведомства, сотрудники устанавливают, не были ли нарушены во время уборки снега правила технической безопасности.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в сообщении ведомства.

Соседи охарактеризовали погибшего как ответственного человека, сообщило издание «АиФ-Камчатка» со ссылкой на телеграм-канал «41 Регион». По их словам, он всегда аккуратно чистил снег. Подобную процедуру проводил регулярно. Один из жильцов, предположительно, в день трагедии привез для председателя страховочный ремень для безопасной работы на высоте. Соседи рассказали, что мужчина не воспользовался ремнем, но причина данного решения неизвестна.

«Жаль конечно, хороший был мужик и добросовестный председатель», — комментируют соседи.

Ранее сообщалось, что в Москве 14-летний подросток погиб под упавшей с крыши глыбой снега.