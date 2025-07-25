Священник Павел Островский в эфире авторской программы на радио Sputnik рассказал о своем отношении к татуировкам. Некоторые рисунки он призвал не сводить.

Священник пояснил, что татуировки бывают разными. Например, копты наносят своим детям кресты. Татуировки бывают военными и религиозными.

«Вот их уж точно не надо бежать и сводить», — отметил священник Павел Островский.

В эфире радио священник Островский опроверг предположение, что современное поколение молодых людей теряет нравственность. Он уверен, что люди, напротив, стали более верующими. По мнению эксперта, одна из причин — доступность информации. В настоящее время во многих социальных сетях, в том числе и запрещенных на территории РФ, есть различные каналы с религиозной тематикой.

По мнению Островского, молодые люди подписываются на группы в соцсетях и становятся более просвещенными. Информационный фон о православии меняется. Молодежь стала проповедовать веру в соцсетях. Данную тенденцию священнослужитель считает положительной.

«У нас молодежь возвращается к Богу. Те, кто говорит, что у нас молодежь — потерянное поколение, они не правы», — высказал мнение Павел Островский.

Ранее сообщалось, что боец СВО вернулся к православию после коллективного молебна.