Не выбрасывайте стебли брокколи: как превратить отходы в хрустящие палочки вместо чипсов

При готовке блюд из брокколи многие кулинары допускают одну и ту же ошибку — выбрасывают жесткие стебли растения. Однако, как выясняется, если очистить их от грубой внешней кожуры, то внутри обнаруживается сердцевина с нежной текстурой, напоминающей кольраби, и тонким овощным привкусом, уточняется в публикации. Натертый на терке стебель брокколи служит идеальной основой для несладкой домашней выпечки. В комбинации с натуральным йогуртом, мукой и сыром это сырье позволяет получить хрустящие палочки. Такая закуска выступает полезной альтернативой магазинным чипсам или крекерам, сообщил REGIONS со ссылкой на Haps.

Секрет хрустящей корочки: удаляем лишнюю влагу

Как отмечается в материале Haps, главное технологическое условие для достижения правильной консистенции теста — это качественное удаление растительного сока из овощной массы. Если этим этапом пренебречь, избыточная влага сделает смесь слишком жидкой, что в итоге не позволит сформировать аккуратные жгутики.

После того как сырье измельчили на мелкой терке, его обязательно пересыпают солью. Это делается для того, чтобы спровоцировать активное выделение жидкости. Затем массу интенсивно отжимают через сито или сложенную в несколько слоев марлю. Полученная плотная основа легко смешивается с остальными ингредиентами и обеспечивает готовым изделиям хрустящую внешнюю корочку при сохранении мягкой сердцевины.

Список ингредиентов для хрустящих палочек

Для того чтобы приготовить порционную овощную закуску, потребуется следующий набор продуктов, сообщает Haps:

очищенный стебель брокколи — 250 граммов;

мука пшеничная — 180 граммов;

йогурт натуральный (допускается замена на исландский скир) — 150 граммов;

сыр полутвердых сортов, натертый на терке — 30 граммов;

масло оливковое — 30 миллилитров;

разрыхлитель для теста — 5 граммов;

чеснок в гранулах — 5 граммов;

соль — 5 граммов;

травы сушеные (орегано, тимьян или готовая прованская смесь) — 5 граммов.

Пошаговая технология: от отжима влаги до хрустящей корочки

Процесс создания палочек из брокколи, как сообщает Haps, включает несколько последовательных этапов.

Удаление влаги. Очищенный от жесткой внешней оболочки стебель измельчают на терке, затем в глубокой миске смешивают с солью и оставляют на несколько минут. После этого массу энергично отжимают руками через плотную марлю, сливая всю выделившуюся жидкость.

Замешивание эластичного теста. В отжатую капустную массу добавляют натуральный йогурт, оливковое масло и натертый сыр. Затем порциями всыпают пшеничную муку, разрыхлитель и специи — чеснок и прованские травы. Состав сначала вымешивают ложкой, а затем руками до тех пор, пока тесто не станет мягким, податливым и эластичным. При необходимости ладони присыпают мукой.

Формование изделий. От общей массы отделяют небольшие кусочки теста и на рабочей поверхности скатывают их в тонкие жгутики. По форме они должны напоминать итальянские гриссини, описывает автор рецепта. Заготовки раскладывают на противне, предварительно застеленном пергаментной бумагой.

Термическая обработка. Противень отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекают в режиме «верх-низ» на протяжении 12–15 минут. На последние 3 минуты специалисты советуют включить режим конвекции (принудительный обдув горячим воздухом) — это придаст палочкам румяный золотистый оттенок.

После того как выпечка извлечена из духового шкафа, ей дают постоять при комнатной температуре около 5 минут. Это необходимо для окончательной фиксации хрустящей структуры.

Вариации начинок и условия хранения

Разнообразить вкусовую гамму этих хрустящих палочек, как отмечается в материале Haps, можно за счет включения в рецепт дополнительных компонентов.

Чтобы сделать закуску более пикантной, в тесто добавляют мелко порезанные вяленые помидоры, натертый пармезан либо крошку острого перца чили. Также перед тем как отправить противень в печь, поверхность каждого жгутика допустимо присыпать семечками кунжута или молотым тмином. А если хочется повысить питательную ценность выпечки, автор рецепта советует заменить часть обычной пшеничной муки на цельнозерновую.

Что касается хранения, то готовую сухую закуску держат в герметично закрывающемся контейнере, но не дольше двух суток. В холодильнике палочки, как предупреждают специалисты, могут частично утратить хрустящие свойства — из-за того, что впитывают влагу. Поэтому перед подачей их рекомендуется повторно прогревать в разогретой духовке в течение 2–3 минут.

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