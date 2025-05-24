«Не выйти на самих себя»: Даванков отреагировал на просьбу Мизулиной о возбуждении против него дела

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с «Газетой.Ru» отреагировал на просьбу главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной о возбуждении против него дела.

По информации издания, поводом для возбуждения дела Екатерина Мизулина считает клевету.

«Главное в следственных действиях — не выйти на самих себя», — сказал депутат.

По информации издания, депутат обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву после того, как бывшая супруга рэпера Паши Техника рассказала о проблемах, с которыми сталкивался музыкант. По ее словам, глава Лиги безопасного интернета обратилась к Технику с некоторыми вопросами. Бывшая жена рэпера утверждает, что в неформальной обстановке проблема была решена. Депутат Даванков призвал проверить подобную информацию.

По словам депутата, Мизулина отправляла запрос в МВД в декабре 2023 года. Глава считала необходимым проверить контент, который публиковал и озвучивал рэпер, на пропаганду запрещенных препаратов. Проверка состоялась, но дело открыто не было. Депутат Даванков решил разобраться, было ли решение обоснованным. По его мнению, обычно глава вела себя другим образом и направляла обращения еще до изучения дела правоохранителями. По информации издания, Екатерина Мизулина обвинила депутата в доносе и попросила разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что суд признал законным отказ в иске Крида к Мизулиной за слово «скамер».