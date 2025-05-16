Суд признал законным отказ в иске Крида к Мизулиной за слово «скамер»

В Саратове Первый кассационный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций, которые отклонили иск Егора Крида (настоящее имя артиста Егор Булаткин) к «Лиге безопасного интернета» и ее руководителю Екатерине Мизулиной. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале инстанции.

Конфликт возник из-за заявления Мизулиной, которая в ходе онлайн-конференции о безопасности в интернете назвала артиста «главным мошенником в стране».

В 2023 году Егор Крид обратился с иском к Елене Мизулиной, требуя компенсацию в размере одного миллиона рублей. Причиной послужило то, что Мизулина назвала Крида «главным мошенником в сфере рекламы» в России.

Общественный деятель подтвердила, что Егор Крид и еще 14 популярных блогеров были включены в список запрещенной информации, составленный Роскомнадзором. Причиной такого решения стало размещение незаконной рекламы казино на различных каналах и стриминговых платформах.

«Крид посчитал, что слово „скамер“ (означающее „мошенник“) нанесло ущерб его репутации. Однако суд первой инстанции и апелляция отказали ему. Экспертиза показала, что термин „скамер“ не является общепринятым в русском языке и отсутствует в словарях, поэтому его нельзя однозначно трактовать как оскорбление», — приводится в сообщении пресс-службы суда.

Уточняется, что в Кассационном суде после рассмотрения материалов дела и заслушивания позиций сторон было принято решение, которое согласуется с выводами предыдущих судебных инстанций. В суде отметили, что оснований для удовлетворения иска нет.

Итак, решение суда, принятое в пользу «Лиги безопасного интернета» и Мизулиной, не было отменено.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение по иску Мизулиной в адрес Лебедева и Дудя.