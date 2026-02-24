Не выливать, а сохранить: российским мамам предлагают увековечить грудное молоко в смоле

На одной из крупных торговых интернет-площадок жители Кузбасса могут найти необычный товар — набор для создания сувениров из грудного молока, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в комплекте, который продавец назвал «волшебной коробочкой», собраны все ингредиенты и приспособления, необходимые для семейного творческого процесса.

Согласно вложенной инструкции, материнское молоко необходимо соединить с эпоксидной смолой и следовать дальнейшим шагам согласно рекомендациям. В результате получаются подвески, брелоки и прочие аксессуары, внутри которых застывает молоко матери.

Автор идеи отмечает, что подобные украшения позволяют сохранить трогательные воспоминания, связанные с периодом кормления, и становятся своеобразным символом близости между матерью и ребенком.

