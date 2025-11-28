Педиатр объяснила, когда ребенку пора спать отдельно

Когда ребенку стоит начинать спать отдельно, а когда совместный сон может быть полезен — этот вопрос продолжает разделять родителей. Педиатр Танзиля Гедиева в беседе с « Газетой.Ru » объяснила, какие плюсы и риски есть у каждого варианта.

По словам детского врача «СМ-Клиника» Танзили Гедиевой, научные данные пока не дают единого ответа, в каком возрасте ребенок должен переходить на самостоятельный сон. Тем не менее ряд преимуществ совместного сна подтверждается исследованиями.

Эксперт отмечает, что в младенческом возрасте нахождение рядом с матерью облегчает ночные кормления и помогает поддерживать грудное вскармливание. Близкий контакт укрепляет эмоциональную связь и способствует выработке молока.

Гедиева также указала, что дети, которые спят с родителями, нередко реже сталкиваются с ночными страхами и эпизодами энуреза. Некоторые исследования показывают, что во взрослом возрасте они могут быть эмоционально устойчивее и увереннее в себе.

Однако совместный сон имеет и свои риски. Врач подчеркивает, что опасность создают неправильная организация места для сна, курение родителей и инфекционные заболевания. Кроме того, движение взрослых в кровати способно нарушать сон ребенка, вызывая частые пробуждения.

При этом дети, которые с раннего возраста спят отдельно, обычно быстрее учатся засыпать сами и раньше приобретают навыки самостоятельности. Но те, кто проводил ночи рядом с родителями в ранние годы, нередко спят глубже.

По словам Гедиевой, большинство преимуществ совместного сна заметны до 6–8 лет, но для детей с повышенной тревожностью или эмоциональными особенностями совместный сон может оставаться полезным и позже.

Специалист подчеркивает: единой нормы нет. Решение нужно принимать с учетом характера ребенка и рекомендаций педиатра, а не только на основе общих советов.

