«Не выношу звуков стройки»: как теракт в «Крокус Сити Холле» изменил жизнь психолога Бурыгиной

Марина Бурыгина во время теракта в «Крокус Сити Холле» находилась в здании. Через два года после трагедии она рассказала интернет-изданию «Абзац», как до сих пор не может адаптироваться к привычной жизни, например, Марине становится неприятно из-за громких звуков. После трагедии девушка сменила профиль работы.

Марина рассказала, что до теракта работала психологом, помогающим пациентам с онкодиагнозами и их близким. После трагических событий в «Крокус Сити Холле» она сменила профиль — помогает людям в кризисных ситуациях.

Несмотря на профессиональные навыки и знания, Марина прошла дополнительное обучение и начала работать с острой травмой.

«Я до сих пор не выношу звуков стройки или когда что-то громко ломается – мне сразу становится очень неприятно/ <> Я до конца еще не избавилась от собственных переживаний, но эта работа стала для меня способом переосмыслить все, что произошло в тот вечер», — призналась девушка.

Марина рассказала, что изначально не планировала посещать концерт. Однако ссора с близким человеком внесла коррективы в планы. Девушка не смогла купить билеты в партере: они были уже распроданы. Первые звуки стрельбы застали ее в комнате отдыха перед входом в ложе зрительного зала. Она пила кофе и сначала не придала им значение.

«Поскольку моя юность пришлась на лихие 1990-е, мозг сразу подкинул мысль, что кого-то убили в партере – какого-то "крутого чувака". Страха сначала не было. Но когда начались автоматные очереди, я поняла – это теракт», — рассказала Марина.

По словам Марины, некоторые люди некоторое время еще надеялись, что все происходящее — лишь часть концерта.

