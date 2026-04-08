Не замачивайте манку и белый рис: почему некоторые крупы теряют структуру и вкус от долгого контакта с водой

Замачивание круп — это не дань кулинарной традиции, а вполне рациональный прием. При соприкосновении с водой зерна набухают, их структура размягчается, а время приготовления сокращается. Однако важно понимать: замачивание оправдано не всегда и не для всех видов круп, сообщил Здоровье Mail.

По информации издания, в крупах при замачивании уменьшается количество фитиновой кислоты — вещества, способного препятствовать усвоению некоторых минералов. Для людей с чувствительным пищеварением это нередко делает блюдо более легким и комфортным.

Какие крупы стоит замачивать

Цельные и плотные крупы, как отмечает источник, варятся долго и нередко оставляют после еды чувство тяжести. Именно для них предварительное замачивание оказывается наиболее полезным. В первую очередь это касается перловки, нешлифованного риса, полбы, киноа и пшена. Если подержать их в воде несколько часов, зерна размягчаются, время приготовления заметно сокращается, а риск вздутия живота снижается.

Отдельного внимания заслуживают бобовые. Фасоль, нут и чечевицу, как правило, замачивают всегда. Благодаря этому они варятся быстрее и усваиваются организмом легче.

Какие крупы можно не замачивать

Согласно информации издания, существуют крупы, которые не нуждаются в предварительном замачивании. Гречка, овсяные хлопья, манка, кукурузная крупа и белый шлифованный рис уже подверглись обработке, поэтому варятся быстро и не требуют дополнительной подготовки.

В таких случаях достаточно просто хорошо промыть крупу, чтобы избавиться от пыли и остатков оболочек. Если же замочить эти крупы надолго, они могут утратить свою структуру и превратиться в кашу с «размытым», невыразительным вкусом.

