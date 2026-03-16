Не ждут декабря: жители и гости Кузбассе снова встретят Новый год

В кузбасском заповеднике «Кузнецкий Алатау» жителей и гостей региона пригласили на празднование Нового года, которое запланировано на 21 марта, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Представители заповедника пояснили символичный выбор даты.

В кузбасском заповеднике рассказали о старинных обычаях предков. Например, саяно-алтайский народ считал, что Новый год наступает весной. 21 марта — день весеннего равноденствия, что считалось символичным началом нового календарного года.

В заповеднике отметили, что малочисленные народы Кузбасса следовали традициям Южно-Саянского календаря. Именно 21 марта проводился шорский Новый год или Чыл-Пажи. Современных россиян приглашают отпраздновать Новый год в традициях предков.

«21 марта в 12:00 приглашаем всех желающих», — пишет пресс-центр парка.

По данным пресс-центра парка, среди рабочей недели жителей и гостей региона приглашают на необычный праздник под открытым небом. Организаторы обещают бесплатный вход и насыщенную программу с национальным колоритом. Гости смогут поучаствовать в обряде очищения у потомственной шаманки, прокатиться на санях и попробовать горячие угощения.

