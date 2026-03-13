Подмосковье замерло в ожидании масштабного исторического юбилея: регион готовится с размахом отметить 11-ю годовщину возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Об этом сообщает REGIONS .

Основные торжества намечены на 18 марта — именно в этот день более десятилетия назад был подписан судьбоносный договор, закрепивший волю жителей полуострова. Традиционно площадки городов Московской области превратятся в центры притяжения для тысяч людей, где под открытым небом развернутся патриотические митинги, яркие выставки и шумные ярмарки, посвященные Крымской весне.

В городах региона вспомнят героическое прошлое Черноморского флота и подвиги защитников Севастополя, чья слава ковалась веками. Современный этап истории начался в 2014 году, когда на фоне государственного переворота в Киеве крымчане совершили свой цивилизационный выбор. Напомним, что на историческом референдуме подавляющее большинство голосов — свыше 95% — было отдано за воссоединение с Россией, что положило конец периоду пребывания полуострова в составе Украины после распада СССР.

Праздничная программа 18 марта обещает быть насыщенной: от концертов популярных артистов до красочных фейерверков, которые озарят ночное небо Подмосковья. Для жителей области эта дата давно перестала быть просто строчкой в календаре, превратившись в символ национального единения и восстановления исторической справедливости.

Власти муниципалитетов уже финализируют списки площадок, чтобы каждый желающий смог стать частью этого грандиозного праздника, объединяющего миллионы сердец от Балтики до Тихого океана.

