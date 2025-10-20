Небесные представления октября: куда смотреть, чтобы увидеть пик звездопада и пролет комет

Эксперт рассказал, что с 8 октября россияне могут наблюдать за метеорным потоком, который вспыхнул в районе созвездия Дракона. Сейчас явление не настолько яркое и заметное, однако за ним все еще можно наблюдать. Орбита смещается, поэтому полосы становятся менее выразительными.

По информации Лапина, вскоре из созвездия Ориона будут вылетать Ориониды. Пик явления произойдет в ночь с 21 на 22 октября, однако его можно будет рассмотреть до конца ноября. Звезды будут падать на протяжении месяца.

«Еще поток, активный почти всю осень — Тауриды, разделяющийся на две части: Южные и Северные. Наблюдаются в районе созвездия Тельца. Эти метеоры медленные и редкие», — поделился эксперт.

Эксперт Лапин рассказал, что в октябре можно рассмотреть пролет кометы Леммон. Ее открыли в 2023 году. Наблюдать за природным явлением можно до конца октября. Для этого не требуется специальное оборудование. Оптимальное время для наблюдений — с двух часов ночи. В настоящее время путь кометы пролегает в созвездии Гончих Псов, ниже «ковша» Большой Медведицы. Кроме того, в некоторых регионах на небе можно рассмотреть комету «Лебедь».

«Комета C/2025 R2 (SWAN) (комета Лебедь. — Прим. ред.) — сейчас находится на вечернем небе в созвездии Змееносца, очень низко над горизонтом и труднонаблюдаема», — уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что руководитель планетария Крупко на странице в соцсети опубликовал анонс появления на осеннем небе яркой кометы.