Недавно переехавшие в Приморье россияне перечислили положительные и негативные стороны жизни

Россияне, которые недавно переехали жить в Приморский край, перечислили положительные и негативные стороны жизни в регионе, сообщает vostokmedia.com .

ТОП-3 отпугивающих факторов жизни в Приморье

Тайфуны и дожди. Природный фактор, на который никак не может повлиять ни житель региона, ни местная власть. Житель Владивостока Сергей рассказал, что после первого сильного дождя в квартире стала мокрой стена. Дождевые потоки проникают в помещения. Еще страшнее переживать тайфуны, которые здесь - нередкие явления.

«Переехали всей семей в Приморье 10 лет назад. Теперь каждую осень мы переживаем, что наши дома могут пострадать от тайфунов. Ситуация этим летом было особенно страшной. Понимаю, что в этом никто не виноват. Но, честно, из-за таких погодных катаклизмов никому не стала бы рекомендовать сюда переезжать», — делится жительница Арсеньева Елена.

Мигранты. Приморский край - регион, который находится на окраине России и граничит с Китаем. Здесь можно встретить много иностранных жителей. Разные религиозные и культурные взгляды приводят к частым конфликтам.

Дорогая недвижимость. Купить собственное жилье очень дорого, причем происходит постоянное подорожание.

«Знакомая из другого региона хотела продать квартиру там и купить у нас, в Приморье, чтобы переехать. Вот только в процессе выяснилось, что ее хорошая „двушка“ в Центральной России стоит как „гостинка“ во Владивостоке. Переезжать она передумала», — рассказывает жительница Уссурийска Анастасия.

ТОП-3 фактора, которые притягивают россиян в Приморье

Россияне назвали достопримечательности Приморского края - это необыкновенная природа с красивыми пейзажами, удобное географическое положение и богатство региона: открываются новые ТЦ, деловые центры, стоят дома, есть высокооплачиваемая работа.

Россияне, которые переехали из Ростовской области в страны Европы, рассказали о том, как тяжело переживать зимний период после отказа стран от российских нефтепродуктов. В домах холодно, свет отключают часто, а платить за некачественные коммунальные услуги приходиться много.