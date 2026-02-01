«Неделя молитвы» и конкурс звонарей: какие духовные проекты готовят для осужденных в колониях Подмосковья

На прошедшей неделе, в четверг 29 января, в главном управлении уголовно-исполнительной системы Московской области прошло рабочее заседание. Оно объединило представителей Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии и Межрелигиозной рабочей группы. О проведении мероприятия проинформировала пресс-служба регионального ГУФСИН.

В числе ключевых участников заседания находились глава подмосковного управления ФСИН генерал-майор внутренней службы Александр Ветров, а также председатель Межъепархиального отдела, совмещающий эту должность с позицией помощника начальника ГУФСИН по работе с религиозными объединениями, священник Михаил Куземка. Кроме них, присутствовали руководители епархиальных отделов, кураторы по взаимодействию с верующими из исправительных колоний и сотрудники воспитательных структур.

Обсуждение также транслировалось в режиме онлайн для ответственных сотрудников из следственных изоляторов региона. Отдельным участником диалога выступил представитель мусульманской общины — имам-хатыб Духовного управления мусульман Московской области Шероз Холибоев.

Руководитель управления Александр Ветров в своем выступлении подчеркнул ключевую роль взаимодействия пенитенциарной системы с традиционными для России конфессиями в процессе исправления осужденных. По его словам, деятельность священнослужителей Русской православной церкви является одним из наиболее действенных инструментов в сложной работе по ресоциализации лиц, отбывающих наказание. Значительный вклад в это направление вносят и представители мусульманского духовенства.

С основным докладом об итогах деятельности за 2025 год выступил священник Михаил Куземка.

«Наличие штатной должности священнослужителя в следственных изоляторах и в некоторых исправительных колониях позволит оптимизировать в учреждениях области режимные условия посещения подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными богослужений в тюремных храмах,будет способствовать развитию духовно-пастырской и просветительской работы не только для заключенных, но и среди сотрудников пенитенциарного ведомства», — отметил отец Михаил.

Фото: [ Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области ]

Участники встречи уделили внимание и конкретным мерам. В повестке значилось выстраивание системы духовной поддержки для предотвращения суицидальных настроений среди арестованных и подследственных. Отдельно говорили о программах, помогающих бывшим заключенным, отбывающим наказание в подмосковных исправительных центрах, заново встроиться в общество.

Были утверждены и ближайшие совместные инициативы. Так, в марте в учреждениях УИС региона вновь пройдет ежегодная акция «Неделя молитвы». Кроме того, уже началась подготовка осужденных, проявляющих интерес, к пасхальному конкурсу церковного звонарского искусства.

«В завершение священнослужители поблагодарили руководство Подмосковного пенитенциарного ведомства, начальников подразделений и всех сотрудников УИС за содействие Московской митрополии в осуществлении церковной миссии в тюрьмах», — сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

