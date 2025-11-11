«Недовольство наших жителей было огромное»: в МВЦ Татарстана наплыв мигрантов

«Наплыв в мае, именно в конце мая, и в июне, он был колоссальный. И мы как бы ни пытались эту обстановку разрядить и усилиться, у нас ничего не получалось — их (мигрантов РФ. — Прим. ред.) становилось все больше и больше», — заявила Музафарова.

Ленара Музафарова высказала мнение, что большое количество мигрантов связано с новыми правилами в России переоформления SIM-карт. С января 2025 года процедура требует обязательной биометрической идентификации. Для завершения переоформления необходимо предъявить СНИЛС, что и привлекает иностранных граждан в отделения МФЦ.

По словам специалиста, дополнительно установлен срок до 1 июля для переоформления ранее приобретенных SIM-карт — это требование направлено на предотвращение их блокировки. Важно отметить, что данная процедура требует личного присутствия и не может быть выполнена дистанционно.

«С 1 января текущего года мы столкнулись с тем, что наши офисы были переполнены мигрантами. К сожалению, недовольство со стороны наших жителей было огромное. Потому что подойти к терминалу просто было невозможно», — рассказала Музафарова.

