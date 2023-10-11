Недружественные релоканты: В Госдуме предлагают ввести новый термин

Депутат пояснил корреспонденту агентства «РИА Новости», что этот термин означает. Недружественные релоканты – это граждане России, которые покинули страну в период какого-либо политического кризиса, но продолжают оставлять негативные комментарии о деятельности РФ. Это могут быть как физические лица, так и юридические. Главное условие – они должны работать за пределами границами РФ.

Депутат Госдумы пояснил, что в настоящее время термин «релокант» внесен в законодательные акты. Это человек, который принял решение выехать из России и трудоустроиться за границей. В условиях современной реальности термин необходимо расширить. Понятие действует в рамках трудового кодекса и имеет нейтральную окраску.

Сейчас же все чаще представители шоу-бизнеса или олигархи возвращаются в Россию после того, как выехали и всячески унижали страну и ее граждан. К подобной категории населения необходимо относиться по-особенному.

Термин «иностранный агент» депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагает внести в трудовое законодательство. Такой человек должен выплачивать определенную сумму налоговых отчислений и быть ограниченным в некоторых правах в рамках трудового кодекса.

Ранее коллега Хамзаева депутат нижней палаты парламента Евгений Федоров высказал противоположное мнение: вводить дополнительные ограничения на иноагентов не стоит.