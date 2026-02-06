Нефть без ярлыка: аналитик считает, что даже при смене нефтяных рынков Россия не потеряет в деньгах

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков высказал мнение, что давление президента США Дональда Трампа на Индию не станет поводом для прекращения поставок в страну нефти из России, сообщил muksun.fm.

Эксперт рассказал, что доля закупки нефти у России уменьшается. Параллельно наблюдается другая тенденция — доля закупки у неизвестного поставщика увеличивается. По мнению аналитика, если сложить эти цифры, то получаются стандартные объемы поставки российской нефти в Индию.

«Противоречивая ситуация: с одной стороны, скидка для Индии растет, с другой стороны, Индия отказывается от покупки. Я не верю, что Индия откажется от нашей нефти. Если она год почти не отказывалась от покупки под жестким давлением США, то почему сейчас должна. Ведь ни у США, ЕС, Британии нет санкций запрещающих покупки российской нефти, тем более, нет и у самой Индии», — говорит эксперт.

Эксперт рассмотрел вариант, согласно которому Индия, действительно, отказывается от российской нефти. Вывод эксперта следующий: Индия не начала бы сотрудничество с США, как предполагает американский президент. Страна выбрала бы сближение с Ближним Востоком. Россия же, по мнению аналитика, перешла бы на китайский рынок.

«Тут две причины. Первая: Китай — это большой рынок. Он может перевозить те самые 1,5 млн баррелей в сутки. Вторая: все бы остальные страны просто испугались, а у Китая есть опыт игнорирования США», — говорит Игорь Юшков.

По мнению специалиста, в период переориентации на новые каналы сбыта России пришлось бы сократить объемы добычи и экспорта. Такое снижение привело бы к дефициту на мировых рынках и, как следствие, росту цен. В этой ситуации трудно однозначно определить победителя, поскольку выручка РФ, вероятно, осталась бы на уровне, сопоставимом с текущими поставками.

Ранее эксперт Литвиненко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие страны начнут покупать российскую нефть уже к 2030 году.