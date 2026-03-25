Нефть под санкциями: эксперт объяснил, почему Вашингтон не ослабит давление на российские компании

Несмотря на продолжающийся обмен ракетными ударами между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном, что повышает уровень угрозы для американских специалистов, работающих в нефтяной отрасли, эксперт Игорь Юшков выразил сомнение относительно возможности отмены или даже временной приостановки санкционных ограничений в отношении российских энергетических компаний, сообщил muksun.fm.

По словам аналитика, американская сторона в первую очередь ориентируется на динамику мировых цен на энергоносители. Рост стоимости углеводородов напрямую влияет на удорожание топлива, что негативно сказывается на репутации команды действующего президента США.

Эксперт высказал мнение, что снижение цен на глобальном нефтяном рынке является для Вашингтона приоритетной стратегической задачей. Однако отказ от санкций в отношении российских предприятий, по мнению эксперта, никак не способствует достижению этой цели.

Аналитик напомнил, что в январе 2025 года санкционные ограничения затронули «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», а в октябре к ним присоединился «Лукойл». По мнению специалиста, российские компании не стали сокращать объемы добычи. Вместо этого они перестроили логистические схемы, организовав торговлю с партнерами из Индии и Китая через промежуточные структуры.

«Это, конечно, снижает рентабельность, снижает доходность, потому что всем посредникам нужно заплатить, но, если сейчас снять все эти ограничения, то для наших компаний лишь повысится эффективность. Они станут больше зарабатывать. Но увеличить добычу, чтобы хотя бы частично компенсировать застрявшую внутри Персидского залива нефть, они не смогут. Думаю, что Трамп это понимает», — поясняет собеседник.

