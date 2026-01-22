«За ночь уничтожили 14 целей»: стало известно о количестве сбитых украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) работали в напряженном режиме в течение ночи. По информации Министерства обороны РФ, с 23:00 мск 21 января до 07:00 мск 22 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Воздушные цели были сбиты над территориями шести субъектов РФ. Над Волгоградской областью уничтожено четыре беспилотника, над Республикой Крым и Ростовской областью — по три. Еще два БПЛА сбиты над Брянской областью, по одному — над Белгородской областью и Краснодарским краем.

Если учитывать более продолжительный период, то с восьми часов вечера 21 января до семи утра 22 января общее количество перехваченных и уничтоженных украинских беспилотников составило 31 единицу.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили дроном по грузовику с водителем в Белгородской области.