Нефтегазовый восточный форум состоится в июле во Владивостоке

По информации издания, мероприятие проходит в городе в девятый раз. Участниками форума становятся представители власти и бизнеса, которые во время диалога находят способы развития партнерства, обмениваются опытом и обсуждают решения в случае возникновения проблемных вопросов. В нынешнем году на повестке дня — строительство перерабатывающих мощностей, реализация нефтегазовых проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

По данным издания, форум состоится в период с 2 по 3 июля. Участниками станут 10 крупных предприятий, в том числе «Газпром» и «Газпром нефть». Спикеры представят актуальные кейсы и реальные проекты, расскажут об инновационных технологиях и предоставляемых услугах. На форуме обсудят ряд инвестиционных проектов, открытие новых терминалов в порту в бухте Троицы, строительство СПГ-завода и порта, открытие до 2036 года сети СПГ-заводов в Хабаровском крае. Форум также посетят участники из Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подал новый иск в российский суд к «Нафтогазу Украины».