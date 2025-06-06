«Газпром» подал новый иск в российский суд к «Нафтогазу Украины»

Российская компания «Газпром» подала новый иск к «Нафтогазу Украины» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом говорится в картотеке суда.

Ответчиком по делу выступает АО «Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“». Подробности иска не разглашаются.

В декабре 2023 года «Газпром» уже обращался в тот же суд с аналогичным иском. Тогда же суд Санкт-Петербурга запретил российской компании разбирательства по этим искам в международных инстанциях и пообещал взыскать $150 млн в качестве неустойки за нарушение этого запрета.

В сентябре 2022 года «Нафтогаз» подал иск в Международный арбитражный суд с требованием взыскать с «Газпрома» сумму за «транспортировку газа».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал участие в таких разбирательствах бессмысленным и заявил, что Украина под надуманным предлогом нарушает свои же обязательства.

В конце 2024 года истек пятилетний контракт на транзит газа через Украину, после чего Киев отказался его продлевать.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин иронично отреагировал на попытку председателя правления «Газпром Нефти» Александра Дюкова уйти от ответа по проекту компанию.