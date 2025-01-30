Негативные отзывы и невыкупленные товары: ФАС выявила сговор продавцов наушников на маркетплейсах

В ведомстве отметили, что некоторые продавцы объединились в группу. Они проверяли цены на товары у конкурентов и сообща принимали решение о повышении стоимости на свои позиции.

«Проведенный анализ подтвердил взаимосвязь между общей динамикой цен на наушники на маркетплейсах и действиями картеля», — указано в сообщении ФАС.

В ФАС установили, что в сговоре приняли участие 27 представителей рынка. Они признаны нарушителями антимонопольного законодательства. Один из ответчиков подал признательное заявление, что может стать причиной для его освобождения от административной ответственности. Остальным предпринимателям грозят административные штрафы, возможный размер которых в ведомстве не указали.

В ведомстве отметили, что участники картеля создали онлайн-чат для общения в мессенджере. Для организации незаконной деятельности они использовали онлайн-таблицу. Участники контролировали друг друга, чтобы никто не нарушал договоренности. Продавцов, которые не поддерживали антиконкурентный сговор, наказывали. В частности, заказывали их продукцию с посторонних аккаунтов в дальние регионы РФ и специально не забирали, беспричинно оставляли негативные отзывы.

«ФАС России пришла к выводу, что единообразная модель поведения продавцов была направлена на извлечение прибыли путем ограничения конкуренции на товарном рынке», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что ФАС потребовала у «Просвещения» перечислить в бюджет более 2 млрд руб.