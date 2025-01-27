ФАС потребовала у «Просвещения» перечислить в бюджет более 2 млрд руб.
ФАС: издательство «Просвещение» должно перечислить в бюджет более 2 млрд руб.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что издательство «Просвещение» обязано перевести в бюджет более 2 млрд руб., которые были незаконно заработаны.
Антимонопольный орган установил, что компания, занимая господствующее положение на рынке школьных учебников по русскому языку, истории и биологии, установила необоснованно высокие цены на эти товары.
ФАС России выдала издательству предписание о необходимости снижения цен на указанные учебники и возврате в бюджет суммы в 2 033 636 879 руб.
Представители «Просвещения» сообщили РБК, что они взаимодействуют с ФАС в «открытом и конструктивном» ключе. По словам сотрудников издательства, у них есть подробные данные о формировании цен на учебники за 2021-2022 годы, подтверждающие законность их действий.
Также они отметили, что сейчас рассматривают возможные шаги для защиты своей позиции. Дело против издательства было инициировано в апреле 2024 года.
Ранее ФАС обнаружила картель на 15 млрд руб. в сфере дорожного строительства на юге страны.