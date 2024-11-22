HeadHunter: повышение зарплаты считается главным способом удержания персонала в РФ

В России основным методом привлечения и удержания сотрудников по-прежнему остаются размеры заработных плат, а не компенсации или льготы. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор программ благосостояния сотрудников, подготовленный HH.ru.

Опрос, проведенный платформой среди 1,3 тыс. работников и 275 компаний, показал, что, несмотря на наличие в социальных пакетах таких возможностей, как добровольное медицинское страхование (ДМС), психологическая поддержка и профессиональная подготовка, число компаний, предлагающих такие услуги, увеличилось лишь незначительно, даже с учетом растущей нехватки кадров.

Например, по ДМС, который остается важной частью поддержки, количество компаний, использующих его, возросло всего на 6 процентных пунктов, составив 43% респондентов.

Также отмечен недостаток заметных изменений в специализированных мерах по удержанию сотрудников, в том числе в вопросах их карьерного роста.

Эксперты отмечают, что попытки решить проблему нехватки кадров и высокой текучести на основе повышения зарплат в расчете на одного работника зачастую обходятся работодателям дороже, чем вложения в социальные пакеты или развитие бренда работодателя.

Ранее в Кремле отметили необходимость нахождения мигрантов в РФ.