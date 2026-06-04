Неизвестные выдают себя за Роспотребнадзор и пытаются выведать в больницах данные о «коровьей» болезни у россиян

В Кузбассе зафиксировали массовую отправку писем на электронные почты главных врачей региональных больниц, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, отправитель выдает себя за сотрудника Роспотребнадзора и пытается получить данные о людях, которые якобы заболели нодулярным дерматитом — инфекцией, из-за которой в регионе пришлось «заменять» поголовье дойных коров.

Кузбасский Роспотребнадзор, как отмечается, предупреждает: эти запросы на самом деле являются подделкой. Адрес, с которого приходят письма — ocsenko@42.rospotrebnadzor.life, — не имеет отношения к официальным контактам ведомства.

По данным издания, врачи, в свою очередь, подчеркивают: нодулярный дерматит поражает исключительно крупный рогатый скот. Для человека этот вирус совершенно неопасен.

«Управление не формировало и не направляло подобных запросов», – сказали в ведомстве.

Ранее МВД опровергло вирусную рассылку о краже биометрии.