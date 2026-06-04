Неизвестные выдают себя за Роспотребнадзор и пытаются выведать в больницах данные о «коровьей» болезни у россиян
Роспотребнадзор Кузбасса: письма главврачам о нодулярном дерматите — фальшивка
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина]
В Кузбассе зафиксировали массовую отправку писем на электронные почты главных врачей региональных больниц, сообщил VSE42.RU.
По информации издания, отправитель выдает себя за сотрудника Роспотребнадзора и пытается получить данные о людях, которые якобы заболели нодулярным дерматитом — инфекцией, из-за которой в регионе пришлось «заменять» поголовье дойных коров.
Кузбасский Роспотребнадзор, как отмечается, предупреждает: эти запросы на самом деле являются подделкой. Адрес, с которого приходят письма — ocsenko@42.rospotrebnadzor.life, — не имеет отношения к официальным контактам ведомства.
По данным издания, врачи, в свою очередь, подчеркивают: нодулярный дерматит поражает исключительно крупный рогатый скот. Для человека этот вирус совершенно неопасен.
«Управление не формировало и не направляло подобных запросов», – сказали в ведомстве.
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