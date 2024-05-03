Неизвестный мужчина бросил взрывпакет на детскую площадку в Кемерове

Во время происшествия на детской площадке играло много ребят. Взрывпакет спровоцировал сильный хлопок. На снятых кадрах видно, что мужчина находился в кругу приятелей. Люди разговаривали и смеялись. В один момент мужчина бросил взрывпакет на детскую площадку, что вызвало смех у его приятелей. Они сели в машину и уехали, а неизвестный зашел в подъезд многоэтажного дома.

Инцидент активно обсуждали пользователи социальных сетей. Люди возмущены, что взрывпакеты продаются в свободном доступе. Они считают поведение неизвестного мужчины неадекватным и опасным для окружающих.

«Это вам не хлопушка безобидная», — подчеркивает пользователь Евгений.

Редакция Сибдепо направила запрос в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию и при необходимости привлечь неизвестного мужчину к ответственности за нарушение общественного порядка.

Ранее мы сообщали, что мужчина расстрелял детей из страйкбольной винтовки в Пермском крае из-за того, что они громко играли во дворе.