Неизвестный мужчина бросил взрывпакет на детскую площадку в Кемерове
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Вечером 2 мая неизвестный мужчина бросил взрывпакет на детскую площадку. Инцидент зафиксирован камерой видеонаблюдения, сообщает sibdepo.ru.
Во время происшествия на детской площадке играло много ребят. Взрывпакет спровоцировал сильный хлопок. На снятых кадрах видно, что мужчина находился в кругу приятелей. Люди разговаривали и смеялись. В один момент мужчина бросил взрывпакет на детскую площадку, что вызвало смех у его приятелей. Они сели в машину и уехали, а неизвестный зашел в подъезд многоэтажного дома.
Инцидент активно обсуждали пользователи социальных сетей. Люди возмущены, что взрывпакеты продаются в свободном доступе. Они считают поведение неизвестного мужчины неадекватным и опасным для окружающих.
«Это вам не хлопушка безобидная», — подчеркивает пользователь Евгений.
Редакция Сибдепо направила запрос в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию и при необходимости привлечь неизвестного мужчину к ответственности за нарушение общественного порядка.
Ранее мы сообщали, что мужчина расстрелял детей из страйкбольной винтовки в Пермском крае из-за того, что они громко играли во дворе.