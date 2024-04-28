Мужчина расстрелял детей из страйкбольной винтовки в Пермском крае

По сообщениям регионального СК, инцидент со стрельбой из страйкбольной винтовки произошел в городе Чайковский. Один из местных жителей, будучи сильно навеселе, в порыве злости принялся стрелять в игравших во дворе детей.

Сообщается, что, по предварительной информации, неадеквата взбесили детские крики, которые ему якобы мешали отдыхать. В результате чего он схватился за винтовку.

«В результате от попадания пластиковых шаров пострадали две девочки девяти и десяти лет. Они лечатся от полученных травм дома», — приводится в сообщении пресс-службы СК.

Как пояснили в полиции, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в подмосковной Лобне неизвестные открыли стрельбу по детям, пули попали в двоих несовершеннолетних. Дети восьми, десяти и одиннадцати лет играли в прятки на детской площадке на улице Комиссара Агапова. Когда школьники засобирались домой, они услышали звуки выстрелов.

В результате резиновая пуля попала в десятилетнего и одиннадцатилетнего мальчиков, у детей травмированы правые предплечья.