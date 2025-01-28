Неизвестный пытался на авто прорваться через ворота посольства РФ в Стокгольме

Неизвестный мужчина пытался прорваться на территорию российского посольства в Стокгольме, сообщил телеканал SVT со ссылкой на местную полицию.

Согласно данным телеканала, мужчина находился за рулем автомобиля. В полиции уточнили, что попытка неизвестного оказалась безуспешной.

«Мужчина был задержан возле посольства России в Стокгольме. Его подозревают в попытке незаконного проникновения после того, как он въехал в ворота посольства», — говорится в публикации.

По словам представителя ведомства, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, мужчина продолжал сидеть в автомобиле. Ему 45 лет. Шведские СМИ опубликовали фотографии, сделанные возле здания посольства РФ в Стокгольме. На кадрах видно полицейские машины, припаркованные возле неизвестного автомобиля.

По данным Mitt, в настоящее время правоохранителям не удалось выяснить причины поступка задержанного. Полицию вызвал охранник российского посольства на Кунгсхольмене.

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