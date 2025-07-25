Нейрофизиолог призвала следить за дозировкой сна

Нейрофизиолог Амалия Цурукян призвала россиян следить за дозировкой сна и не допускать смены его фаз, сообщил sovainfo.ru.

Эксперт пояснила, что нарушение режима сна приводит к негативным последствиям. Человек чувствует себя усталым. Он становится более разраженным. Нередко появляются проблемы с памятью и даже с принятием решений.

Нейрофизиолог Цурукян рассказала, что на протяжении дня человек испытывает разные эмоции, узнает новые известия. Ночью мозг начинает обрабатывать информацию. В случае нарушения полноценного отдыха данный механизм нарушается.

По мнению эксперта, ситуация ухудшается в случае хронического недосыпа. Из-за недостаточного выведения токсинов могут развиваться нейродегенеративные патологии, например болезнь Альцгеймера. Кроме того, увеличивается риск развития различных заболеваний, в том числе диабета, тревожных расстройств, сердечно-сосудистых болезней, депрессии.

«Цурукян поясняет: сон — это не пассивное состояние, а время интенсивной работы. Она сравнивает мозг с огромным дата-центром. Пока человек бодрствует, он непрерывно собирает и обрабатывает информацию. Ночью же происходит "архивация", "дефрагментация" и "техническое обслуживание"», — сообщил sovainfo.ru.

Нейрофизиолог рассказала, что сон регулируется двумя основными внутренними часами и процессами. Первый — это биологический. Человек чувствует, что с приходом темного времени суток хочет спать. При появлении солнечных лучей или света организм понимает, что наступило время бодрствования. Второй процесс зависит от вещества аденозин, который вырабатывается в мозге. Ученые называют явление гомеостатическим драйвом сна. Оно проявляется в том, что чем дольше человек бодрствует, тем сильнее хочет спать.

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