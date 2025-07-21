Врач объяснил, как одежда влияет на сон
Врач Фернандес рассказал, какая одежда портит сон летом
По словам доктора Альваро Фернандеса, неправильный выбор одежды для сна в летний период может негативно сказаться на качестве ночного отдыха. Об этом он сообщил в интервью изданию Vanitatis.
Фернандес подчеркнул, что в жаркую погоду предпочтительно выбирать одежду из дышащих материалов, которые способствуют отводу влаги и ее испарению. Он рекомендовал хлопок как один из наиболее подходящих вариантов.
Врач также отметил, что качественная ткань способна абсорбировать и рассеивать часть тепла, тем самым поддерживая комфортную температуру кожи. Он посоветовал инвестировать в хорошую пижаму, чтобы избежать частых пробуждений среди ночи из-за необходимости смены постельного белья.
В заключение Фернандес подчеркнул, что сон в одежде, даже если она кажется неудобной, может быть более полезным, чем сон без одежды.
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