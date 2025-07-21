Врач объяснил, как одежда влияет на сон

По словам доктора Альваро Фернандеса, неправильный выбор одежды для сна в летний период может негативно сказаться на качестве ночного отдыха. Об этом он сообщил в интервью изданию Vanitatis.

Фернандес подчеркнул, что в жаркую погоду предпочтительно выбирать одежду из дышащих материалов, которые способствуют отводу влаги и ее испарению. Он рекомендовал хлопок как один из наиболее подходящих вариантов.

Врач также отметил, что качественная ткань способна абсорбировать и рассеивать часть тепла, тем самым поддерживая комфортную температуру кожи. Он посоветовал инвестировать в хорошую пижаму, чтобы избежать частых пробуждений среди ночи из-за необходимости смены постельного белья.

В заключение Фернандес подчеркнул, что сон в одежде, даже если она кажется неудобной, может быть более полезным, чем сон без одежды.

Ранее сообщалось, что врачи предупредили о риске слепоты у любителей растворимого кофе.