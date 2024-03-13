Нейропсихолог Винберг назвала пять способов побороть одиночество

Нейропсихолог Марина Винберг назвала пять эффективных способов борьбы с одиночеством для пожилых людей, сообщает inkazan.ru .

«Важно помнить, что одиночество не является неизбежным явлением старости. Существует масса возможностей для поддержания социальной активности, которые помогут обрести новые интересы и наладить контакты», — уверена Винберг.

Первый способ — регулярное общение с близкими и друзьями. В современном мире общаться стало проще, ведь существуют онлайн-звонки и мобильная связь. Пожилым людям важно оставаться значимыми для других, поэтому не стоит ограничивать себя в общении.

Второй способ — не прекращать учиться. Образование для пожилых людей доступно. Многие учебные заведения предлагают пройти различные курсы, ориентированные именно на россиян преклонного возраста. Важно давать возможность мозгу развиваться.

Третий способ — занятия спортом. Физические нагрузки взаимосвязаны с психологическим и эмоциональным состоянием. В пожилом возрасте можно ограничиться утренней зарядкой или ежедневной прогулкой на свежем воздухе.

Четвертый способ — волонтерство. Оказание помощи другим людям помогает не чувствовать себя одиноким. К тому же, это возможность завести новых приятелей.

Пятый способ — хобби. Любое увлечение поглощает человека, придает смысл жизни и позволяет обрести новые навыки.

Ранее демограф Алексей Ракша назвал число проживающих в России одиноких пожилых людей.