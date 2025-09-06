Нейросеть поможет жителям Подмосковья оформить документы на землю

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области проинформировали, что жители Подмосковья получили доступ к новой цифровой услуге, сообщил REGIONS. Данная опция упрощает оформление земельных документов.

По информации издания, система искусственного интеллекта (ИИ) внедрена на региональном портале Госуслуг. Опция оптимизирует процесс оформления справки в случае задолженности по арендной плате, которую насчитывают при наличии у собственника земельных участков.

«Оформить справку можно в несколько кликов через региональный портал в разделе "Гражданам" — "Земля" — "Использование и аренда". Срок предоставления услуги составляет всего три рабочих дня, что значительно ускоряет процесс получения необходимой информации», — сообщил REGIONS.

По данным издания, нейросеть теперь способна самостоятельно анализировать документы, загружаемые пользователями. Система работает с широким спектром материалов, включая документы и различные типы доверенностей. Ключевым преимуществом нововведения стала функция предварительного контроля корректности предоставляемых документов. Если в процессе анализа искусственный интеллект обнаруживает несоответствие установленным требованиям или техническую ошибку, пользователь немедленно получает соответствующее уведомление.

