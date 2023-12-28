Некачественные детали и дорогие авто: Эксперты рассказали, что ждет рынок в 2024 году

Эксперты считают, что в 2024 году отечественные и иностранные автомобили подорожают. Найти детали высокого качества также будет нелегко, сообщает 56orb.ru . Постоянно расти цены на авто не могут, потому что произойдет спад спроса. Только 2024 года это не касается: цены будут расти все время.

«Главным преимуществом отечественных авто всегда была относительно низкая цена. Поэтому, производителю нужно постараться сохранить это преимущество, чтобы продажа авто более-менее велась на уровне рекомендуемой розничной цены. Наши соотечественники крайне редко готовы купить российский товар по цене дороже, чем его зарубежные аналоги — это подтверждают опросы, которые проводились в последние месяцы», — считает генеральный директор компании «Мой Автопрокат» (сети автопрокатов в России и за рубежом) Дмитрий Матвеев.

Отечественные автомобили: модели и ценовая политика

Специалисты считают, что пользоваться спросом будет Lada. Новые модели стоят дешевле иностранных машин. Новые автомобили «АвтоВАЗ» доступные для приобретения по госпрограмме льготного автокредитования.

Предполагается, что «Ока» возобновит выпуск и продажи автомобилей. Эксперты положительно оценивают решение, потому что ячейка на рынке городских малолитражек свободная.

Максимальная цена на отечественные авто составит 1 650 000 рублей.

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Иностранные авто: стоимость и доступность

Эксперты уверены, что цены на иномарки вырастут однозначно и существенно. В первую очередь на рынок РФ будут поступать модели из Китая. Европейские компании не хотят сотрудничать с Россией из-за политической обстановки. Салоны в Китае же, напротив, предлагают существенные скидки.

«За 9 месяцев 2023 года было продано 406 тыс. машин — это хороший результат, учитывая то, что до санкций отношение у соотечественников к «китайцу» было настороженное: они не были уверены, смогут ли со временем выгодно продать приобретенный актив. И доля китайского автопрома в общем объеме продаж в 2023 году имеет все шансы вырасти до 50%», — отмечает эксперт.

Рассчитывать на приобретение б/у автомобилей не стоит. Россияне сейчас не будут спешить продавать машину. Уверенность в том, что получится купить другую, есть далеко не у каждого. Пригонять из-за границы сейчас невыгодно в связи с параллельным импортом.

Запчасти: цены и их качество

Эксперты рассказывают, что найти качественные запчасти будет очень нелегко. На рынке продают много поддельных запчастей.

«Вижу тенденцию повышения цен на запчасти и по отдельным маркам. Например, год назад фара для Datsun mi-DO стоила 17 000 рублей, а сейчас 79 000 рублей. И это закупочная цена — в магазинах еще дороже. Очень неожиданно и печально», — говорит Дмитрий.

Ранее мы сообщали, что в гараж Государственной думы РФ поступила партия автомобилей отечественного производства.