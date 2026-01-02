«Некий элемент случайности»: после рекордного 2025-го Землю накроет новая волна мощнейших магнитных бурь

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что в 2026 году ожидается большое количество магнитных бурь.

Эксперт назвал главный фактор, который влияет на магнитные бури, — корональные дыры на Солнце. По мнению специалиста, число вспышек на звезде снизилось, однако именно из-за дыр магнитные бури по-прежнему будут фиксироваться. В 2026 году бурь будет много.

«На фоне спада солнечной активности магнитных бурь стало больше. Основной вклад в это внесли многочисленные корональные дыры, число которых резко увеличилось», — отметил эксперт.

Астрофизик также отметил неожиданную динамику, зафиксированную в прошлом году. По словам Богачева, количество дней, отмеченных магнитными бурями, в 2025 году продемонстрировало почти двукратный рост относительно прошлогодних показателей — 73 против 40.

«В части сильных бурь, здесь всегда есть некий элемент случайности или, если угодно, везения (или невезения): сильная вспышка может как ударить по Земле, так и пройти мимо», — добавил ученый.

Ученый добавил, что в 2025 году было зарегистрировано три магнитные бури уровня G4, которые относятся ко второй по мощности категории. Для сравнения, в предыдущем году произошло четыре бури аналогичной силы, а также одна максимальная — класса G5. По его оценке, такое снижение активности нельзя назвать значительным.

Ранее сообщалось, что первая заметная магнитная буря в 2026 году ожидается в ночь на 3 января.