Сразу после праздника: в ночь на 3 января россиян накроет магнитная буря

Россиян предупредили о первой в наступившем году заметной магнитной буре. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, она ожидается в ночь на 3 января. Причиной стала мощная солнечная вспышка уровня M7.1, зарегистрированная еще 31 декабря.

Интересно, что для жителей Дальнего Востока — Владивостока, Хабаровска и Биробиджана, момент этой вспышки совпал по времени с боем новогодних курантов.

Следующая волна, которая достигнет Земли в ночь со 2 на 3 января, будет классифицирована как магнитная буря уровня G2 (средняя сила).

Несмотря на это, общий геомагнитный прогноз на период новогодних каникул оценивается как комфортный.

На графиках первая половина января окрашена преимущественно в зеленые цвета, обозначающие спокойную обстановку, с редкими вкраплениями желтого, что указывает на незначительные возмущения.

Тем не менее, чувствительные к перепадам люди могут ощутить на себе влияние бури. Возможные симптомы включают общую слабость, повышенную раздражительность, упадок сил, головные боли, шум в ушах и снижение аппетита.

