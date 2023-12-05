«Нелюди!»: В Оренбуржье выбрасывают животных на улицы, несмотря на сильные морозы

Жители Оренбургской области выбрасывают животных на улицы. Погода уже морозная, но ожидается лишь понижение температуры. В приютах обеспокоены ситуацией и не понимают, как можно поступать так с беззащитными щенками и котятами, сообщает 56orb.ru .

Историями брошенных зверей сотрудники приютов региона делятся на страницах в социальных сетях. Они просят жителей проявлять человечность и не выбрасывать животных на верную гибель. Также обращаются с призывом помогать организациям финансово. Находятся и те, кто осуждает своих земляков.

«Неужели совесть не мучает за такой поступок? Нелюди!» — высказала мнение оренбурженка Ирина Репина.

Таким комментарием поделилась жительница, когда стало известно о найденной коробке с 13 щенками. На окраину центра Оренбуржья неизвестные вывезли семь котят. В приютах просят забрать брошенных зверей. Волонтеры отмечают, что такие подкидыши могли бы умереть мучительной смертью, если бы не были найдены неравнодушными людьми.

Ранее в Омске сотрудники коммунального предприятия замуровали под трубами дворнягу. От места не отходила другая собака. Горожане обращались в МЧС, приюты и местную администрации. Помощь все-таки пришла.