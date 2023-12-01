В Омске дворняга не отходила несколько дней от места, где коммунальщики замуровали собаку

В Омске после работ сотрудников коммунальной организации в заточении оказалась собака. Местные жители были обеспокоены данной ситуацией и обратились в МЧС, но в помощи им отказали, сообщает gorod55.ru . Вызволением пса занималась местная администрация.

Сотрудники коммунального предприятия выполняли работы по замене труб. Жители предполагают, что они просто не заметили собаку. После ремонта проходы все закрыли, а животное оказалось полностью изолированным. Возле этого места постоянно сидела чипированная дворняга. Люди обратили на это внимание, а потом разобрались, что произошло.

Жители обратились в МЧС, но сотрудники организации отказались помогать. Тогда горожане связались с представителями местных приютов для животных. Люди оставили множество сообщений в социальных сетях, адресованных мэру города Сергею Шелесту.

Чиновник проинформировал, что на жалобы отреагировали. Уличную собаку освободили. В заточении она провела несколько дней. Сотрудники коммунального предприятия проверили, чтобы под трубами не осталось других животных.

«Ни одно живое существо не пострадает», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

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