В Омске дворняга не отходила несколько дней от места, где коммунальщики замуровали собаку
Фото: [©Виталий Аньков/РИА Новости]
В Омске после работ сотрудников коммунальной организации в заточении оказалась собака. Местные жители были обеспокоены данной ситуацией и обратились в МЧС, но в помощи им отказали, сообщает gorod55.ru. Вызволением пса занималась местная администрация.
Сотрудники коммунального предприятия выполняли работы по замене труб. Жители предполагают, что они просто не заметили собаку. После ремонта проходы все закрыли, а животное оказалось полностью изолированным. Возле этого места постоянно сидела чипированная дворняга. Люди обратили на это внимание, а потом разобрались, что произошло.
Жители обратились в МЧС, но сотрудники организации отказались помогать. Тогда горожане связались с представителями местных приютов для животных. Люди оставили множество сообщений в социальных сетях, адресованных мэру города Сергею Шелесту.
Чиновник проинформировал, что на жалобы отреагировали. Уличную собаку освободили. В заточении она провела несколько дней. Сотрудники коммунального предприятия проверили, чтобы под трубами не осталось других животных.
«Ни одно живое существо не пострадает», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что подмосковские медики спасли жизнь коту, которому требовалась операция.