Немецкий режиссер Окрепилова осудила постановки Серебренникова из-за откровенных сцен

Немецкий режиссер, драматург, актриса, продюсер театра и кино Ольга Окрепилова высказала мнение, что многие постановки критикующих СВО режиссеров не имеют смысла, они не призывают о чем-либо задуматься, пишет интернет-издание «Абзац» .

В качестве примера спикер привела работы режиссера Кирилла Серебренникова. Самый первый спектакль «Пластилин» произвел на Ольгу Окрепилову незабываемое впечатление. После премьеры больше ничего стоящего зрителям представлено не было, считает она. В постановках много провокационных моментов — обнаженные тела мужчин или переодетые девушки в мужчин.

«Эти все голые попы, эти мальчики, переодетые в девочек, и наоборот. Ну не знаю, мне неинтересно, мне скучно. Пожалуйста, не надо трясти гениталиями у меня перед лицом. Меня не интересует, с кем вы спите», — отметила Ольга Окрепилова.

После просмотра спектаклей режиссер не могла ответить на главный вопрос для искусства — что хотели донести до зрителя, какой посыл закладывали.

Кирилл Серебренников, как и его коллега Андрей Могучий, всегда акцентируют внимание на форме, считает спикер. Каждый зритель уже должен самостоятельно додумывать, что закладывал автор. Режиссер Окрепилова призналась, что ей намного интереснее человек как личность. О чем он думает, как переживает изменения, как реагирует на проблемы и самое главное — что он чувствует.

Сама Ольга Окрепилова поставила спектакль о жителях новых регионов, которые с 2014 года страдают от обстрелов. В основе постановки — истории реальных людей. До 2022 году режиссер работала на территории Германии. Она рассказала, как ее шантажировали, чтобы в своих работах она плохо отзывалась о России.

Ранее театральный режиссер Эдуард Бояков рассказал, как Серебренников и многие его коллеги ждут проигрыша России и ее президента.